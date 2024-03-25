Muğla'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında, "kasten öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Taşyaka Mahallesi'nde olduğu belirlendi.
Hükümlü, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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