Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da kavgada ağır yaralanan kişi öldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 00:23 Güncelleme: 26.03.2024 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da kavgada ağır yaralanan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla’nın Milas ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        İlçedeki bir alışveriş merkezinde M.K. ve Ümit Özlü (49) arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. sopa ile Ümit Özlü'nün kafasına vurdu. Darbe alan Özlü, aldığı darbeyle ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özlü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Özlü, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Muğla'da iftar programına katıldı:
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Muğla'da iftar programına katıldı:
        Meral Akşener: Seçim boyunca emeklileri konuştum (2)
        Meral Akşener: Seçim boyunca emeklileri konuştum (2)
        Muğla'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muğla'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muğla açıklarında batma tehlikesi geçiren bottaki 16 düzensiz göçmen kurtar...
        Muğla açıklarında batma tehlikesi geçiren bottaki 16 düzensiz göçmen kurtar...
        Datça'da su alan bottaki 16 kaçak göçmen kurtarıldı
        Datça'da su alan bottaki 16 kaçak göçmen kurtarıldı
        Meral Akşener: Seçim boyunca emeklileri konuştum
        Meral Akşener: Seçim boyunca emeklileri konuştum