Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı, cezaevine gönderildi.
Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22-25 Mart'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 15 fişek, silah, 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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