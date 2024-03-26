Hazine arazisi satışıyla dolandırıcılık yapanlara operasyonunda 3 tutuklama

MUĞLA merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği operasyonda Hazine'ye ait arazileri sahte evrakla satarak, 30 kişiyi yaklaşık 60 milyon lira dolandıran 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hazine'ye ait arazilerin sahte evrak düzenlenerek satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 22 Mart'ta Muğla, Ankara, İstanbul ve Antalya'da şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 cep telefonu, 3 bilgisayar, çok sayıda boş ve dolu senet, tapu fotokopisi, devir sözleşmesi ile vekaletname ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, Hazine'ye ait arazileri sahte evrak düzenleyerek satarak 30 kişiyi yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı belirlendi.