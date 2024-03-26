Mehmet Tosun: Hizmet seferberliği başlatacağız

AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'dan Turgutreis'e kadar her mahallede 'hizmet seferberliği' başlatacaklarını söyledi.

AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Denizli'deki Ege Bölge Turnuvasına giden Kerem Aydınlar Ortaokulu voleybol takımını uğurladı. Genç sporculara başarı dileklerini ileten Tosun, 31 Mart'tan itibaren Bodrum'da spor ve gençlik projelerini art arda hayata geçireceklerini söyledi. Tosun, "Bodrum'un yokluk zamanlarında çocukluğunu ve gençliğini yaşamış bir ağabeyiniz olarak sizin beklentilerinizi, sorunlarınızı çok iyi biliyor ve anlıyorum. Bodrum gençliği için birlikte çok güzel işlere imza atacağız, sizlere bunun sözünü gönül rahatlığıyla veriyorum. Sadece okullarınızın değil, yaşadığınız mahallelerin de ihtiyaçlarını adım adım karşılayacağız. Gençliği, yaptığımız her işin merkezine koymak zorundayız çünkü Bodrum'un geleceği sizlersiniz. Kendinizi güvende ve rahat hissettiğiniz, eğitimden spora, bilişimden sanat ve kültür faaliyetlerine kadar her alanda sizi mutlu edecek işler yapacağız" dedi.

"BODRUM'UN DOKUSUNA UYMAYAN PROJELERE GEÇİT YOK" Tosun, daha sonra Çarşı merkezinde esnafla bir araya geldi. Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği'ni de ziyaret eden Tosun, Dernek Başkanı Ömer Yetgin ve üyelerinden belediyeye dair beklentilerini aldı, Bodrum'un her geçen gün silüetini bozan vahşi ve plansız yapılaşmaya dair yapacaklarını anlattı. Bodrum'un tarihi ve doğal güzelliklerinin, kontrolsüz yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Tosun, “Önümüzdeki dönemde bölgemizdeki yapılaşmanın onaylı imar planları çerçevesinde, yüksek nitelikli ve yöre mimarisine uygun olmasını hedefliyoruz. Bodrum Belediyesi bünyesinde kuracağımız 'Proje Estetik ve Değerlendirme Komisyonu' ile Bodrum'un mimari estetiğini, doğasını, dokusunu ve sürdürülebilir turizme uygun yapılaşma tarzını koruyacağız" diye konuştu.

'SORUNUN DEĞİL ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLACAĞIZ' Mehmet Tosun, daha sonra Gündoğan'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Esnafın dertlerini dinleyen ve Gündoğan'ın su, altyapı ve ulaşım sorunları ile ilgili çözümlerini anlatan Tosun, Hekimköy, Yalıkent ve Sahil Sitelerinde site yöneticileri ve sakinleri ile bir araya geldi. 27. Dönem Muğla Milletvekili ve MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan'ın da katıldığı Gündoğan ziyaretlerinde, site sakinleri belediyenin siteleri görmediğini ve en temel hizmetlerden dahi mahrum bıraktığını dile getirerek; çöp toplama, yol, şehir içi ulaşım başta olmak üzere pek çok konuda şikayetlerini dile getirdi.

Özellikle son yıllarda arıtma tesisi ve kanalizasyon sorunu yaşayan Yalıkavak Gündoğan ve Türkbükü mahallerinde bir 'hizmet seferberliği' başlatacaklarını vurgulayan Tosun, "Yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde kapasiteye uygun arıtma tesisleri yaparak deniz kirliliğinin önüne geçmemiz şart. Sitelerden ana yola yeni ulaşım bağlantıları yapacağız. Bu konuda Bakanlıklar ve Büyükşehir nezdinde çalışma başlatacağız. Yaşadığınız sorunları çok iyi biliyorum. Bu bölgelerin birikmiş altyapı, kanalizasyon ve yol sorunlarını çözeceğiz. Ayrıca görev süremiz içerisinde tüm mahallelerimizin altyapı ve kanalizasyon problemlerinin çözümü konusunda proje üreteceğiz, sorunun değil çözümün bir parçası olacağız" dedi.