Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:29 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te 31 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir aracı takibe aldı.

        Armutalan Mahallesi Datça Yolu Kavşağı’nda durdurulan araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11'i Afganistan, 20 'si Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen minibüs sürücüsü Ö.A. gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılığı zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Dilenci para vermediği için tartıştığı kadını bıçakladı
        Dilenci para vermediği için tartıştığı kadını bıçakladı
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        6 yaşındaki Asel Mira'ya çarpan sürücü tutuklandı
        6 yaşındaki Asel Mira'ya çarpan sürücü tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        "Herkes incelensin"
        "Herkes incelensin"
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Dünyanın endişeleri neler?
        Dünyanın endişeleri neler?
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Marmaris'te öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
        Marmaris'te öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, rakibi Aras'a yanıt verdi:
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, rakibi Aras'a yanıt verdi:
        Mehmet Tosun: Hizmet seferberliği başlatacağız
        Mehmet Tosun: Hizmet seferberliği başlatacağız
        Tamer Mandalinci: 1 Nisan'ı iple çekiyoruz
        Tamer Mandalinci: 1 Nisan'ı iple çekiyoruz
        Fethiye'de "Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi" düzenlendi
        Fethiye'de "Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi" düzenlendi
        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı