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        Domuza çarpmamak ani fren yapan kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yola çıkan domuza çarpmamak için ani fren yapan kamyona, arkadan gelen motosiklet çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 01:08 Güncelleme: 27.03.2024 - 01:10
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        Domuza çarpmamak ani fren yapan kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde yola çıkan domuza çarpmamak için ani fren yapan kamyona, arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü S.T. ve arkasındaki F.Ç. yaralandı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ortakent Mahallesi'nden ilçe merkezi istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 AGJ 456 kamyon, aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Kamyon sürücüsü, kazanın ardından yolun sağ tarafına yanaşıp durdu. O esnada aynı istikametten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 PLF 73 plakalı kamyon, yola fırlayan başka bir domuza çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada, S.T.'nin kullandığı 48 AKG 364 plakalı motosiklet, duramayarak 35 PLF 73 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.T. ve arkasındaki F.Ç., yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından trafik kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen domuzun belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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