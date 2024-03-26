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        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, planlı seçim mitingini iptal ettiğini duyurdu:

        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçimlerden önce yapacağı planlı mitingi iptal ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 22:05 Güncelleme: 26.03.2024 - 22:05
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        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, planlı seçim mitingini iptal ettiğini duyurdu:
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        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçimlerden önce yapacağı planlı mitingi iptal ettiğini bildirdi.

        Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada; zor, yorucu, meşakkatli ama bir o kadar da gurur verici bir kampanya döneminin sonuna yaklaşıldığını belirterek yol arkadaşlarına, tüm Marmarislilere ve rakip adaylara teşekkür etti.

        Seçim kampanyası boyunca yüzlerce kilometre yol yaptığını, binlerce Marmaris sevdalısıyla karşılaştığını belirten Yazıcı, şu ifadelere yer verdi:

        "Bu şehre, bu şehrin insanlarına bir kez daha aşık oldum. Doğruya doğru; eleştiren, kızan da oldu; bizi görünce gözleri dolan da. Ancak kimseyi ayırmadan tüm Marmaris'e bu demokratik olgunluk nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."

        Yazıcı, açıklamasında, seçim kampanyasının son günlerine gelindiği hatırlatarak bir yandan mübarek ramazan ayı olduğunu, diğer yandan kentin klasik kampanyalardan biraz yorulduğu ifade etti.

        Seçmenlerine, mesajlarını sosyal medya, yerel ve ulusal basın üzerinden ulaştırabildiklerine dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Sosyal medyadan paylaştığımız projelerimizle ilgili öyle yoğun bir ilgi oldu ki, bu durum ulusal kanalların bile dikkatini çekti. Bu nedenle artık klasik kampanya yaklaşımından biraz uzaklaşma kararı aldık. Kentimizi çok yormak istemiyor ayrıca ayırdığımız kaynağın da hayırlı bir işe gitmesi arzusunu taşıyoruz. Bu düşüncelerle yapmayı planladığımız mitingi iptal ediyoruz. Bu miting için ayırdığımız kaynağı ise ilçemiz dışında okuyan 100 kız öğrencimize burs olarak dağıtmak istiyoruz. Tek şartımız şu, ikameti Marmaris'te olup ilçe dışında üniversite okuyor olmak. Kadınlarımız, kız öğrencilerimiz bizim göz bebeğimiz. Güçlü bir Marmaris ancak güçlü kadınlar, iyi eğitim almış kız öğrenciler ile var olabilir. İnşallah bu karar ile küçük de olsa bir adım atmış oluruz. Marmaris'i, Marmarislileri ve Marmarisli kız öğrencileri çok seviyoruz. Erkek öğrencilerimize de güzel sürprizlerimiz olacak ancak öncelik Marmaris'in Sultanları'nda."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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