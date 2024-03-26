Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, planlı seçim mitingini iptal ettiğini duyurdu:

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçimlerden önce yapacağı planlı mitingi iptal ettiğini bildirdi.

Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada; zor, yorucu, meşakkatli ama bir o kadar da gurur verici bir kampanya döneminin sonuna yaklaşıldığını belirterek yol arkadaşlarına, tüm Marmarislilere ve rakip adaylara teşekkür etti.

Seçim kampanyası boyunca yüzlerce kilometre yol yaptığını, binlerce Marmaris sevdalısıyla karşılaştığını belirten Yazıcı, şu ifadelere yer verdi:

"Bu şehre, bu şehrin insanlarına bir kez daha aşık oldum. Doğruya doğru; eleştiren, kızan da oldu; bizi görünce gözleri dolan da. Ancak kimseyi ayırmadan tüm Marmaris'e bu demokratik olgunluk nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."