Ahmet Aras: Belediyelerin sosyal belediyeciliğe ciddi bir zaman ve bütçe ayırması gerekiyor

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Ula Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programında konuşan Aras, "Son dönemde ülkenin geldiği ağır ekonomik koşullarda belediyelerin sosyal belediyeciliğe ciddi bir zaman ve bütçe ayırması gerekiyor. Emek ayırması gerekiyor" dedi

Ramazan dolayısıyla iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelen CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ula Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında binlerce Ulalıyla biraya geldi. Düzenlenen programda konuşan Aras, Ramazan dolayısıyla her gün farklı bir ilçede Muğlalılarla iftarda buluştuklarını, aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

İftar programının ardından seçim çalışmalarını sürdüren Aras, Ula Kent Meydanı'nda halk buluşması gerçekleştirdi. Aras'a CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, CHP Ula Belediye Başkan Adayı Mehmet Caner, 23. Dönem Muğla Milletvekili Ali Arslan, 27. Dönem Muğla Milletvekili Burak Erbay ve CHP Ula İlçe Başkanı Mustafa Özdeş eşlik etti. 'YEREL YÖNETİM KENTİN İHTİYAÇLARINI YERİNDEN ÇÖZME MESELESİDİR' İftar programından sonra Ula Kent Meydanında vatandaşa seslenen Aras, Ulalılara, Bodrum Belediye Başkanlığı dönemini ve hayata geçirdiği projeleri anlattı. Aras, "Muğla'da 13 ilçeyi almak için canla başla çalışmak zorundayız. Yerel yönetim yerinden yönetimdir. Kentin ihtiyaçlarını yerinden çözme meselesidir. Ciddi çalıştık. Beş yılda 500 kilometre civarında kanalizasyon yaptık. 4 tane atık su arıtma tesisi yaptık. Çocuklarımız için uygun fiyatlı 6 tane kreş yaptık. Öğretmenleri de orada işe aldık, çalıştırdık. Bir tane huzurevi yaptık. Bir tane kadın sığınma evi yaptık. Gençlere, çocuklarımıza kapalı spor salonu yaptık. Sizler vergi veriyorsunuz, belediyenin bütçesini oluşturuyorsunuz, oy veriyorsunuz, yönetimini seçiyorsunuz. Bizler sadece temsilci olarak burada bulunuyoruz. Sizi temsil ederek, sizin verdiğiniz bütçeyi iyi bir şekilde yöneterek bu bütçeyi döndürüyoruz" ifadelerini kullandı.