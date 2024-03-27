Fethiye Belediye Başkan adayı Kökten, seçim çalışmalarını sürdürdü

Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretleri yaptı.

Karagedik Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Kökten, mahallenin en önemli sorununun imar olduğunu, göreve geldikleri takdirde sorunu beraber çözeceklerini söyledi.

İlçeye 500 yataklı yeni hastanenin Karagedik'e yapıldığını dile getiren Kökten, "Fethiye’mizin sorunlarının merkezi hükümetin desteği olmadan çözülmeyeceği aşikar. Belediyemizin bütçesi ile var olan sorunlarımızın çözülmesi mümkün değil. Önümüzdeki 5 yıl için de hep aranızda olacağım." dedi.

Kökten, şimdiye kadar hiçbir aday adayı ya da başkan adayıyla ilgili kötü söz söylemediğini, ziyaretlerinde yapacak olduğu hizmetleri konuştuğunu belirtti.

Adaylardan mevcut başkanın 5 yıl görev yaptığını diğer adayın ise 20 yıl ilçeyi yönettiğini hatırlatan Kökten, şunları kaydetti:

"Acaba bunlar bu trafik sorununu görmediler mi? Bizler trafik sorununu çözmek için katlı otopark yapacağız. Şehir merkezindeki trafiği rahatlatmak için, tüm halkımızın görüşünü alarak yapacak olduğumuz, yeni belediye hizmet binasıyla belediyeyi şehir merkezinden taşıyacağız. Mevcut belediye hizmet binamız ne Fethiye'ye yakışıyor, ne de bizlere yakışıyor. Ben önümüzdeki beş yıl içinde hiçbir şey yapmasam gelip de burada oy isteyemem. Ben adaylığı, kendimi ifade ederek, yapacağım hizmetleri anlatarak aldım. Ben tuttuğumu koparırım. 'Hani birileri diyor ya borsa kuruldu' diye, çamur atmayın. 20 yıl yetki sendeydi, elini tutan mı oldu? Yapsaydın. Ben açıkladığım projeleri yapmak için geliyorum."