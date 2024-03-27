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        Fethiye Belediye Başkan adayı Kökten, seçim çalışmalarını sürdürdü

        Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretleri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:30
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        Fethiye Belediye Başkan adayı Kökten, seçim çalışmalarını sürdürdü
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        Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretleri yaptı.

        Karagedik Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Kökten, mahallenin en önemli sorununun imar olduğunu, göreve geldikleri takdirde sorunu beraber çözeceklerini söyledi.

        İlçeye 500 yataklı yeni hastanenin Karagedik'e yapıldığını dile getiren Kökten, "Fethiye’mizin sorunlarının merkezi hükümetin desteği olmadan çözülmeyeceği aşikar. Belediyemizin bütçesi ile var olan sorunlarımızın çözülmesi mümkün değil. Önümüzdeki 5 yıl için de hep aranızda olacağım." dedi.

        Kökten, şimdiye kadar hiçbir aday adayı ya da başkan adayıyla ilgili kötü söz söylemediğini, ziyaretlerinde yapacak olduğu hizmetleri konuştuğunu belirtti.

        Adaylardan mevcut başkanın 5 yıl görev yaptığını diğer adayın ise 20 yıl ilçeyi yönettiğini hatırlatan Kökten, şunları kaydetti:

        "Acaba bunlar bu trafik sorununu görmediler mi? Bizler trafik sorununu çözmek için katlı otopark yapacağız. Şehir merkezindeki trafiği rahatlatmak için, tüm halkımızın görüşünü alarak yapacak olduğumuz, yeni belediye hizmet binasıyla belediyeyi şehir merkezinden taşıyacağız. Mevcut belediye hizmet binamız ne Fethiye'ye yakışıyor, ne de bizlere yakışıyor. Ben önümüzdeki beş yıl içinde hiçbir şey yapmasam gelip de burada oy isteyemem. Ben adaylığı, kendimi ifade ederek, yapacağım hizmetleri anlatarak aldım. Ben tuttuğumu koparırım. 'Hani birileri diyor ya borsa kuruldu' diye, çamur atmayın. 20 yıl yetki sendeydi, elini tutan mı oldu? Yapsaydın. Ben açıkladığım projeleri yapmak için geliyorum."

        Birkaç gün önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ankara'da 4 saat süren bir görüşme yaptığını anlatan Kökten, "Konu Fethiye'nin il olmasıydı. Genel Başkanımız 'Seçimi al gel, Fethiye il olacak ilk beş ilçenin içinde yer alacak.' dedi. Fethiye'nin il olmasıyla birlikte sizleri yüksek su faturasından ve otopark ücretlerinden kurtaracağım." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe katılan AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz ise Kökten'in güzel hizmetler yapacağına inançlarının tam olduğunu, 31 Mart gecesi Cumhur İttifakı'nın bayrağını dalgalandıracağına inandıklarını kaydetti.

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