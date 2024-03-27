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        Muğla'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 18:04 Güncelleme: 27.03.2024 - 18:04
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        Muğla'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında, "kamu malına zarar verme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A. gözaltına alındı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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