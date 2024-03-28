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        Özgür Özel: Sizi hor görenlere, sizi ezdirmeyiz (2)

        'ENYÜKSEK OYU ALAN ACAR ÜNLÜ'YÜ SİZİN TAKDİRLERİNİZE ARZ ETTİK'CHP Genel Başkanı Özgür Özel Muğla'nın Marmaris ilçesinde halka seslendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 19:09 Güncelleme: 28.03.2024 - 19:15
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        Özgür Özel: Sizi hor görenlere, sizi ezdirmeyiz (2)
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        'ENYÜKSEK OYU ALAN ACAR ÜNLÜ'YÜ SİZİN TAKDİRLERİNİZE ARZ ETTİK'

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Muğla'nın Marmaris ilçesinde halka seslendi. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki mitingde konuşan Özel, "Önümüzdeki pazar günü seçimler var. Türkiye'de anketler yaptık. İlin, ilçenin sesini dinledik. Profil çalışmaları yaptık. En yüksek oyu alan Acar Ünlü'yü sizin takdirlerinize arz ettik" dedi.

        Adalet ve Kalkınma Partisi adayının Marmaris Belediye Başkanı olması durumunda bugüne kadar Marmarislilerin gözü gibi sakındığı her şeyin tamamının AK Parti'nin kontrolüne geçeceğini belirten Özel, "Pazar günü ulaşabildiğiniz herkese tek tek ulaşarak 'Eğer Acar'ın dışında başka bir partiye, Acar Ünlü dışında başka bir yere oy verirseniz AK Parti kazanacak' deyin. Acar Ünlü'ye oy verirseniz sadece CHP kazanmayacak, İYİ Parti de demokratlar da kazanacak, Marmaris kazanacak. CHP dışında atılan her oy hangi partiye atılırsa atılsın AKP'ye atılmış demektir. Çünkü Acar Ünlü ile AKP yarışıyor. Acar Ünlü AKP'nin birkaç puan önünde. Acar Ünlü ile Ahmet Aras'ın el ele vermesi bütün sorunları çözecek. Onlar omuz omuza verecek, arkasında kaya gibi genel başkanları duracak. Her meseleyi halledeceğiz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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