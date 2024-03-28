CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Marmaris mitinginde konuştu:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP dışında atılan her oy hangi partiye atılırsa atılsın AKP'ye atılmış demektir." dedi.

Özel, partisince Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Manisa'dan sonra en çok konuşma yaptığı ilin Muğla olduğunu söyledi.

Seçimlere birkaç gün kala selamlaşmak ve hasret gidermek istediğini ifade eden Özel, CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü'nün genç yaşta önemli bir sorumluluğu üstendiğini ve ona destek olmaya geldiğini belirtti.

Marmaris'in aşılması gereken önemli sorunları olduğunu dile getiren Özel, "Önümüzdeki pazar günü seçim var. Tüm Türkiye'de anketler yaptık, ilin ilçenin sesini dinledik. Beklentileri değerlendirdik. Yaptığımız ankette en yüksek oyu alan Acar Ünlü'yü Marmaris'te sizin takdirlerine arz ettik, onu sizlere emanet ettik." diye konuştu.

Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi adayının Marmaris Belediye Başkanı olması durumunda bugüne kadar Marmarislilerin gözü gibi sakındığı her şeyin tamamının AK Parti'nin kontrolüne geçeceğini ileri sürdü.