Çağdaş Bodrum, Galatasaray'ı konuk edecek
Basketbol Süper Ligi'nde üst üste dördüncü mağlubiyetini geçen hafta Bahçeşehir Koleji deplasmanında alarak bitime 6 maç kala düşme hattına gerileyen Çağdaş Bodrum Spor, yarın iç sahada Galatasaray Ekmas önünde çıkış yakalamaya çalışacak.
Basketbol Süper Ligi'nde üst üste dördüncü mağlubiyetini geçen hafta Bahçeşehir Koleji deplasmanında alarak bitime 6 maç kala düşme hattına gerileyen Çağdaş Bodrum Spor, yarın iç sahada Galatasaray Ekmas önünde çıkış yakalamaya çalışacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Çağdaş Bodrum Spor ligdeki ilk yılında 24 maçta 7 galibiyetle sondan ikinci sıradan kurtulmaya çalışırken, Galatasaray 12 galibiyetle play-off hattında yer alıyor.
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