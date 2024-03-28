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        Çağdaş Bodrum, Galatasaray'ı konuk edecek

        Basketbol Süper Ligi'nde üst üste dördüncü mağlubiyetini geçen hafta Bahçeşehir Koleji deplasmanında alarak bitime 6 maç kala düşme hattına gerileyen Çağdaş Bodrum Spor, yarın iç sahada Galatasaray Ekmas önünde çıkış yakalamaya çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:56 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:56
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        Çağdaş Bodrum, Galatasaray'ı konuk edecek
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        Basketbol Süper Ligi'nde üst üste dördüncü mağlubiyetini geçen hafta Bahçeşehir Koleji deplasmanında alarak bitime 6 maç kala düşme hattına gerileyen Çağdaş Bodrum Spor, yarın iç sahada Galatasaray Ekmas önünde çıkış yakalamaya çalışacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Çağdaş Bodrum Spor ligdeki ilk yılında 24 maçta 7 galibiyetle sondan ikinci sıradan kurtulmaya çalışırken, Galatasaray 12 galibiyetle play-off hattında yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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