Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 17 yaşındaki kızının ölümüyle ilgili yargılanan anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze S'yi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklardan anne Turcen S'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 21:40 Güncelleme: 27.03.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 17 yaşındaki kızının ölümüyle ilgili yargılanan anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze S'yi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklardan anne Turcen S'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci ve karar duruşmasına, tutuklu sanıklar anne Turcen S. ile baba Mehmet Halil S'nin yanı sıra, maktulün kardeşleri ile taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti duruşmada tanıkları, taraf avukatlarını dinledi, ardından da son savunmaları için sanıklara söz verdi. Sanıklar anne Turcen S. ve baba Mehmet Halil S. suçsuz olduklarını savunarak beraatlarını istedi.

        Savcı mütalaasında, her iki sanık için de nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmalarını talep etti.

        Mahkeme, sanık Turcen S'nin nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Baba Mehmet Halil S'nin ise tahliyesine karar verildi.

        - Olay

        Ailenin ihbarı üzerine 24 Ocak 2022'de Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen jandarma olay yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğu tespit edilmişti. Genç kızın gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlatmış, anne Turcen S. ve baba Mehmet Halil S. İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından 25 Ekim 2022'de jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Bodrum ilçesine getirilmişti. Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Sanık anne ve baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 gündür aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        5 gündür aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        6 kişilik aileyi canından etti!
        6 kişilik aileyi canından etti!
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor
        1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        Elleri bağlı öldürülmüştü! Yeni gelişme
        Elleri bağlı öldürülmüştü! Yeni gelişme
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Datça'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
        Datça'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
        Gamze Sakallıoğlu cinayetinde anneye ağırlaştırılmış müebbet, babaya beraat
        Gamze Sakallıoğlu cinayetinde anneye ağırlaştırılmış müebbet, babaya beraat
        Muğla'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muğla'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Ahmet Aras: Belediyelerin sosyal belediyeciliğe ciddi bir zaman ve bütçe ay...
        Ahmet Aras: Belediyelerin sosyal belediyeciliğe ciddi bir zaman ve bütçe ay...
        Fethiye Belediye Başkan adayı Kökten, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Fethiye Belediye Başkan adayı Kökten, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeniden Barış Saylak atandı
        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeniden Barış Saylak atandı