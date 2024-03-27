Bodrum'da 17 yaşındaki kızının ölümüyle ilgili yargılanan anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze S'yi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklardan anne Turcen S'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci ve karar duruşmasına, tutuklu sanıklar anne Turcen S. ile baba Mehmet Halil S'nin yanı sıra, maktulün kardeşleri ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti duruşmada tanıkları, taraf avukatlarını dinledi, ardından da son savunmaları için sanıklara söz verdi. Sanıklar anne Turcen S. ve baba Mehmet Halil S. suçsuz olduklarını savunarak beraatlarını istedi.

Savcı mütalaasında, her iki sanık için de nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmalarını talep etti. Mahkeme, sanık Turcen S'nin nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Baba Mehmet Halil S'nin ise tahliyesine karar verildi. - Olay Ailenin ihbarı üzerine 24 Ocak 2022'de Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen jandarma olay yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğu tespit edilmişti. Genç kızın gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.