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        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, seçim çalışmalarını sürdürdü

        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında açık hava toplantıları yaparak projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 21:45 Güncelleme: 27.03.2024 - 21:45
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        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, seçim çalışmalarını sürdürdü
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        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında açık hava toplantıları yaparak projelerini anlattı.

        Yazıcı, Armutalan Mahalesi'nde açık hava toplantısı yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Projelerini anlatan Yazıcı, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

        İlçenin her mahallesinde güzel işlere imza atacaklarını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

        "Sizlere söz veriyorum. Başkanlığımızda sorunsuz dertsiz huzurlu bir şekilde yaşayacaksınız. Belediyeniz sizlerin hep yanında olacak. Taleplerinize hızlı cevap verecek. 12 turizm hedefimizle herkes kazanacak. Sizler de kazanacaksınız, ilçemiz de kazanacak, ülkemizde kazanacak. Size Serkan Yazıcı sözü veriyorum."

        Yazıcı, Siteler, İçmeler ve Armutalan minibüsçüler ve motorlu taşıtlar kooperatifi üyeleriyle de bir araya gelip taleplerini not aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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