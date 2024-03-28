Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Ortaca'da vatandaşlarla bir araya geldi:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için çalışmalarını Muğla'nın Ortaca ilçesinde sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, Ortaca'da vatandaşlarla bir araya geldi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için çalışmalarını Muğla'nın Ortaca ilçesinde sürdürdü.

        Özel, ilçedeki pazar yerinde partisince düzenlenen "halkla buluşma" programında vatandaşlara hitap etti. Özel, seçimde Ortaca'yı almaya geldiklerini söyledi.

        "Bu sefer bölünmek ve ayrı düşmek var mı?" diye soran Özel, "Bu sefer sandıkta hep beraber kol kola olacağız ve Ortaca'ya Evren Tezcan'ı belediye başkanı yapacağız. Ahmet Aras Muğla'da, Bodrum'da başarılı işler yaptı. Muğlalılar anketlerden en çok onu istediler ve belediye başkan adayımız oldu. 3 gün sonra inşallah Muğla'nın yeni büyükşehir belediye başkanı Ahmet Aras olacak." dedi.

        Orman köylülerinin hükümetin yok saydığı bir grup olduğunu iddia eden Özel, 500 bin orman köylüsünün 3,8 miyar lira devletten alacağının olduğunu ileri sürdü.

        Bu sene enflasyonun yüzde 120, TÜİK'e göre ise yüzde 68 olduğunu savunan Özel, "Ancak orman köylülerinin yaptıkları hizmet karşılığı aldıkları zam sadece yüzde 20. Orman köylüsü 30 gün çalışsa 9 bin lira alıyor. Bugün Türkiye'de emeği en çok sömürülen, devlet tarafından hiç görülmeyen ve sesini duyuramayan bir kitle. Seçimlerden sonra Muğla Büyükşehir ve Ortaca başkanımız hep beraber orman köylüsü için ne yapabiliyoruz diye çalışacağız. Onların sesini tüm Türkiye'ye duyuracağım." diye konuştu.

        Özgür Özel, 2021 yılında 66 bin dekar ormanın yangınlarda kaybolduğunu, bunun toplam orman varlığının yüzde 8'i olduğunu dile getirdi.

        Yangınlarda 93 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanın yok olduğunu vurgulayan Özel, "Ahmet Aras o süreci yakından yaşayan birisi. Yapacaklarını söylerken, Muğla'nın orman varlığını artırmak, ormanları rant, madenci ve yangınlardan korumak için her türlü fedakarlığı yapacağını anlattı. Ona güvenimiz tam, desteğimiz arkasındadır. Ormanlarınıza sahip çıkacağız, ormanlarımızı koruyacağız." ifadesini kullandı.

        CHP Genel Başkanı Özel, 60 gün önce meydanlarda emeklilerin sorunlarını dile getirdiğini hatırlatarak, millet ve devlet için çalışan emeklilerin hakkını söke söke alacaklarını anlattı.

        31 Mart'ta gençleri sandığa davet eden Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile Ortaca Belediye başkan adayı Evren Tezcan'a destek istedi.

        Cumhur İttifakı'na karşı, umudun ittifakının Türkiye ittifakı olduğunu belirten Özel, "Türkiye ittifakı, adını ülkemizden, gücünü milletimizden, renklerini ay yıldızlı şanlı bayrağımızdan alır." sözlerini sarf etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        Trump'ın kampanyası için satışa koyduğu ürünler gündem oldu
        Trump'ın kampanyası için satışa koyduğu ürünler gündem oldu
        Burnun büyüklüğünü annenin hamilelikte yedikleri belirliyor
        Burnun büyüklüğünü annenin hamilelikte yedikleri belirliyor
        Icardi kariyer rekorunun peşinde!
        Icardi kariyer rekorunun peşinde!
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Geminin çarpmasıyla köprü yıkılmıştı: Çalışmalar sürüyor!
        Geminin çarpmasıyla köprü yıkılmıştı: Çalışmalar sürüyor!
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Hareket halindeki aracın kapısına tutunup polisten kaçmaya çalıştı
        Hareket halindeki aracın kapısına tutunup polisten kaçmaya çalıştı
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Tosun'un seçim çalışmaları sür...
        Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Tosun'un seçim çalışmaları sür...
        Çağdaş Bodrum, Galatasaray'ı konuk edecek
        Çağdaş Bodrum, Galatasaray'ı konuk edecek
        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Bodrum'da 17 yaşındaki kızının ölümüyle ilgili yargılanan anneye ağırlaştır...
        Bodrum'da 17 yaşındaki kızının ölümüyle ilgili yargılanan anneye ağırlaştır...
        Datça'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
        Datça'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
        Gamze Sakallıoğlu cinayetinde anneye ağırlaştırılmış müebbet, babaya beraat
        Gamze Sakallıoğlu cinayetinde anneye ağırlaştırılmış müebbet, babaya beraat