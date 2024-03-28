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        Özgür Özel: Sizi hor görenlere, sizi ezdirmeyiz

        CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "1 Nisan'dan sonra da hep birlikte olacağız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:38 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:40
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        Özgür Özel: Sizi hor görenlere, sizi ezdirmeyiz
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        CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "1 Nisan'dan sonra da hep birlikte olacağız. Emekli ömrünü karınca gibi çalışmakla geçirdi. Şimdi sıra rahat etmeye geldi ama sizi unutan, görmezden gelen bir iktidar var. Ama çalıştığınız dönem gibi birlikte olun. Karıncalar isterse, taşımayacakları yük yoktur. Siz karıncalar gibi çalışıp emeklilikte de karıncalar gibi olursanız sizi hor görenlere, sizi ezdirmeyiz" dedi.

        CHP Genel Başkanı lideri Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Muğla'nın Ortaca ilçesinde miting düzenledi. Çiçeklerle karşılanan Özel, zeybek gösterisinin ardından Ortaca Giysi Pazarı'nda seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara seslendi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümetin orman köylülerini yok saydığını belirtip, "Bu sene enflasyon TÜİK'e göre yüzde 68. Orman köylülerin hizmet karşılığı yaptığı paraya yapılan zam sadece yüzde 20. Devlet tarafından hiç görülmeyen ve sesini duyuramayan bir grup. Söz veriyorum, 'Seçimden sonra orman köylüsü için ne yapabiliriz' diye çalışacağız. Muğla, orman yangınlarıyla ilgili doğru tedbirlerin alınmadığı bir kent. Türkiye'yi bir koca yaz savunmasız bırakılan bir dönemde 93 bin futbol sahası büyüklüğünde orman kaybetti. Ne zaman hatalarını gördüler, takip eden yıl bu kadar büyük kayıplar yaşanmadı. Ahmet Aras Muğla Büyükşehir'e talip olduğunda Muğla'yı yangınlardan korumak için her türlü fedakarlığı yapacağını aktardı. Ormanlarımıza sahip çıkacağız" dedi.

        '1 NİSAN'DAN SONRA O KARAR GERİ GELEBİLİR'

        CHP lideri Özel, Milas Akbelen'deki mücadelenin Türkiye'nin dilinde olduğunu belirterek, "Orada bulunan santralde kömür yetişmediği için yeni maden alanları eklenerek büyütülmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde bir genelgeyle o alan büyütülmeye kalkıldı. Ardından Muğlalı olmayan Muğla'yı bilmeyen, nasıl AK Parti'li olduğu belli olmayan biri çıktı. Sakın ha sakın kimse o geri almanın kalıcı olduğunu sanmasın. Seçim öncesi yaratılacak infialden korkup o kararı geri çektiler. 1 Nisan'dan sonra o karar geri gelebilir. Ama biz buradayız" diye konuştu.

        'EMEKLİNİN HAKKINDAN 18 KİLO KIYMA ÇALINDI'

        Özel, emeklinin hakkından 18 kilo kıymanın çalınıp alındığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Siz sofranızdan, evladınızın, torununuzun kursağından, her ay 5,5 çeyrek altını ne zaman kaybettiniz, bir seçim sandığında kaybettiniz. Peki bir şey nerede bulunur? Kaybedilen yerde bulunur. O zaman pazar günü sandık başına gitmeye hazır mıyız, emekliye yapılanın hesabını sandıkta soracak mıyız? O zaman sizi hesaba katmak sorundalar. 2 aydır sizin hakkınızı söylüyorum. 1 Nisan'dan sonra da hep birlikte olacağız. Emekli ömrünü karınca gibi çalışmakla geçirdi. Şimdi sıra rahat etmeye geldi ama sizi unutan, görmezden gelen bir iktidar var. Ama çalıştığınız dönem gibi birlikte olun. Karıncalar isterse, taşımayacakları yük yoktur. Karıncalar gibi çalışıp emeklilikte de karıncalar gibi olursanız sizi hor görenlere ezdirmeyiz."

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinginde, Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras ile ilçe belediye başkan adayları da yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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