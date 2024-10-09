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        Fethiyespor'da tur sevinci

        ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Düzcespor'u normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 berabere biten maçta seri penaltılar sonucu evinde 6-5 yenen Fethiyespor'da tur sevinci yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:11
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        Fethiyespor'da tur sevinci
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        ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Düzcespor'u normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 berabere biten maçta seri penaltılar sonucu evinde 6-5 yenen Fethiyespor'da tur sevinci yaşandı.

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta da geçen hafta Karaköprü Belediyespor'u 1-0 yenen Fethiyespor üst üste gelen galibiyetlerle moral buldu. Teknik direktör Selahaddin Dinçel kupada yollarına devam ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Zor bir maç oynadık ama bizim için turu geçmek değerliydi. Ligde de kazandık. Moralimiz ve özgüvenimiz yüksek. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

        Bu arada kaleci Anıl, penaltılarda iki kurtarış yaparak takımının turu geçmesinde önemli rol oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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