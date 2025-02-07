Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK'da Jose Morais dönemi başladı

        SÜPER Lig ekibi Bodrum FK'da teknik direktörlük görevine Portekizli deneyimli çalıştırıcı Jose Morais getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 22:44 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK'da Jose Morais dönemi başladı
        ABONE OL

        SÜPER Lig ekibi Bodrum FK’da teknik direktörlük görevine Portekizli deneyimli çalıştırıcı Jose Morais getirildi. Sezon sonuna kadar anlaşma yapılan Morais ve ekibi ilk antrenmanına çıktı.

        Bodrum FK, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı. Yeşil-beyazlı ekipte teknik direktörlük koltuğu, deneyimli teknik direktör Portekizli Jose Morais’e emanet edildi. Bodrum FK, Morais ve ekibi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Yeni teknik direktör Morais ve ekibi bu akşam gerçekleştirilen antrenmanda yer alarak takımla çalışmalara başladı. Morais, 10 Şubat Pazartesi akşamı Bodrum’da oynanacak Göztepe maçında takımın başında yer alacak.

        DÜNYA KULÜPLERİNDE GÖREV YAPTI

        Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan 59 yaşındaki Portekizli teknik adam, dünyanın farklı liglerinde önemli takımlarda görev aldı. Kariyerinde Jose Mourinho’nun yardımcısı olarak Inter, Real Madrid, Porto ve Chelsea’de görev alan Morais, Güney Kore, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye’de de teknik direktörlük yaptı. Morais, 2016 yılında Türkiye’de Antalyaspor’u çalıştırmıştı.

        Son olarak 2022-2024 yılları arasında İran temsilcisi Sepahan’da görev yapan Morais, bu süreçte takımıyla Asya Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etti, İran Kupası'nı kazandı ve İran Pro Ligi’nde de üst sıralara oynadı.

        Morais, teknik adamlık kariyerinde çalıştırdığı takımlarla 2 kez Güney Kore Lig 1 Kupası, Güney Kore Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve İran Kupası kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Fotoğraf çektirmek isterken falezlerden düştü
        Fotoğraf çektirmek isterken falezlerden düştü
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Fethiye ve Seydikemer'in tarım ürünleri Almanya'da tanıtıldı
        Fethiye ve Seydikemer'in tarım ürünleri Almanya'da tanıtıldı
        Hayali kaymakamlık olan öğrenci, Fethiye Kaymakamı Ertaş'ı ziyaret etti
        Hayali kaymakamlık olan öğrenci, Fethiye Kaymakamı Ertaş'ı ziyaret etti
        Fethiye'de kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne battı
        Fethiye'de kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne battı
        Yat yarışlarında MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın ilk ayağı yapıldı
        Yat yarışlarında MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın ilk ayağı yapıldı
        Bodrum'da 15 metrelik tekne battı
        Bodrum'da 15 metrelik tekne battı
        Fethiyespor ligde Batman'da terliyor
        Fethiyespor ligde Batman'da terliyor