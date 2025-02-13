Güney Kutbu'nu geçen Ali Rıza Bilal Bodrum'da kürekçilerle bir araya geldi

GÜNEY Kutbu’nu kızak çekerek 51 günde aşan eski olimpik sporcu Ali Rıza Bilal, Muğla’nın Bodrum ilçesinde kürekçilerle bir araya geldi. Eski olimpik sporcu, kürek dünya 3’üncüsü ve Ironman (Demir Adam) ünvanlarına sahip olan Ali Rıza Bilal, 21 Kasım 2024 tarihinde Antarktika’nın deniz kıyısından tek olarak çıktığı yolculuğunu 51 günde tamamladı. Güney Kutbu’na ulaşan ilk Türk olarak tarihe geçen Bilal, 933 kilometrelik yolu eksi 40 derecelere ulaşan zorlu hava şartlarında kat ederek hedefine ulaştı. Ali Rıza Bilal, Güney Kutbu'nun merkezinde Türk Bayrağı açıp, İstiklal Marşı okudu. Tarihe geçen yolculuğunun ardından Halikarnas Kürek Kulübü’nün etkinliğine katılmak üzere Bodrum’a gelen Bilal, Bitez Sahili'nde kürekçilerle buluştu.

Bilal daha sonra kürekçilerle birlikte denize açılarak sporcularla beraber kürek çekti. Yaşadığı macera ile ilgili konuşan Ali Rıza Bilal sporculara tavsiye verip, "Burada olduğum için çok mutluyum. Uzun zamandır kürek çekmemiştim. Bana da iyi bir antrenman fırsatı oldu.

Adrenalin bir tutku, adrenalin bir bağımlılık. Ama her açık mekan spor, her ekstrem spor da tamamen adrenalin üzerine değil. Çünkü sadece adrenalinle yaparsanız kendinizi riske atarsınız. Riskleri önceden görüp hesaplamak lazım. Yoksa hayatta kalma şansınızı azaltıyorsunuz. Dolayısıyla iyice planlayıp, tekrar organize olup, sürekli düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Bilal, Bodrumlu sporculara, "Kendinizi riske atmayın, ölümcül tehlikenin içine sokmayın. Ama insana çok şey katıyor. Ekstrem sporlar özellikle kişisel gelişiminize çok yararlı oluyor. Çünkü sınırlarınızı artık biliyorsunuz, keşfediyorsunuz. Aslında kürek sporcuları çok dayanıklıdır, çok dayanıklıyızdır. Biz çok kuvvetliyizdir. Yani antrenmanlar çok zorlu geçiyor. Doğa sporu yapıyoruz. Karda, kışta, dalgada, soğukta, sıcakta yapıyoruz bu sporu, bünyemiz kuvvetleniyor. Dolayısıyla bir kürekçinin Antartika’ya gitmeyi istemesi çok sürpriz değil" diye konuştu.