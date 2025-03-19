Evdeki uyuşturucuyu 'Arya' buldu; 1 tutuklama

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir evde narkotik köpeği 'Arya' ile yapılan aramada çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Hakan Atakır, tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris'in Tepe Mahallesi'nde yaşayan Hakan Atakır'ın piyasaya uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evinde dün narkotik köpeği 'Arya' ile yapılan aramada 2 kilo 764 gram skunk, 815 gram kubar esrar, 12 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 2 öğütme aparatı, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 15 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Atakır tutuklandı.