Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Tartıştığı avukatı ile emekli icra müdürünü öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis cezası

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde araçta tartıştığı avukatı eski Denizli Baro Başkanı Mehmet Erdal Çam (73) ile emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı (57) öldüren Galip Özmen (63) 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı avukatı ile emekli icra müdürünü öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde araçta tartıştığı avukatı eski Denizli Baro Başkanı Mehmet Erdal Çam (73) ile emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı (57) öldüren Galip Özmen (63) 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 22 Eylül 2023'te saat 17.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Galip Özmen, arkadaşı Osman K. (28), avukatı Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar ile bir kafeteryada buluşup, kahve içti. Ardından Galip Özmen, Çam ve Çavdar ile yemeğe gitmek üzere hafif ticari araçla mekandan ayrıldı. Osman K. ise kendi aracıyla gruba eşlik etti. Yolda Galip Özmen ile avukatı Çam arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Galip Özmen, yanındaki tabancasıyla önce Çavdar'ı, araçtan indiği sırada da Çam'ı başından vurdu. Özmen daha sonra arkadan gelen Osman K.’nin aracına binerek uzaklaştı. Özcan Çavdar ile Mehmet Erdal Çam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Galip Özmen bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Özmen'i bıraktıktan sonra Denizli'ye gittiği belirlenen Osman K. de yakalanıp, Bodrum'a getirildi.

        SORGUSUNDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Galip Özmen, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, Çam ve Çavdar'ı işlettiği otelin tahliye davasının kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü söyledi. Özmen'in eski Denizli Baro Başkanı da olan Mehmet Erdal Çam'ı, Özcan Çavdar aracılığıyla bulduğu belirtildi. Özmen ve Osman K., işlemlerinin ardından tutuklandı. Osman K., 28 Kasım 2023'te tahliye oldu.

        4 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Özmen'in 2018 yılında işletmek üzere apart otel kiraladığı ve mal sahibi ile aralarında kira artışı nedeniyle anlaşmazlık olduğu belirtildi. Mal sahibinin konuyu yargıya taşıdığı ve Galip Özmen'in arkadaşı Özcan Çavdar aracılığıyla dosyayı Avukat Mehmet Erdal Çam'a verdiği kaydedildi. Görülen mahkemede Özmen'in davayı kaybettiği ve oteli tahliye ettiği iddianamede vurgulandı. Galip Özmen'in iddiasına göre, davanın bitmesine rağmen Mehmet Erdal Çam'ın kendisinden para istediği ve dolandırıldığını iddia ederek zararın karşılanması için ödediği paraları Çavdar'dan karşılamasını istediğine de iddianamede yer verildi. Parasını alamayan Özmen, öldürme planı yaparak bu planı Osman K. ile paylaştığı da belirtildi. Özmen'in, Osman K. aracıyla yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Denizli'den Bodrum'a geldiği de iddianamede yer aldı.

        'İKİLİNİN BAŞLARINA ATEŞ ETTİ'

        Bodrum'a gelen Galip Özmen ve Osman K.'nin Mehmet Erdal Çam ve Özcan Çavdar ile buluştuklarına dikkat çekilen iddianamede, "Özmen daha sonra Çam ve Çavdar'ın aracına bindi. Bu sırada Özmen, ikiliye 'Siz benden para aldınız, beni dolandırdınız. Beni bitirirsiniz, ben de sizi bitireceğim' dedi. Daha sonra aracın arkasında oturan Özmen, çantasından çıkardığı tabancayla ikilinin başlarına ateş etti. Özmen araçtan inerek arkasında kendilerini otomobille izleyen Osman K.'nin aracına binerek bölgeden uzaklaştı ve ardından jandarmaya giderek teslim oldu. Osman K. ise Bodrum'dan ayrılarak Denizli'ye gitti, burada güvenlik güçlerince yakalandı" denildi.

        İddianamede ayrıca yapılan otopsilerde öldürülen Çam ve Çavdar'a sağ alt enseye yakın mesafeden ateş edildiği ve mermi çekirdeğine rastlanılmadığı belirtildi. Savcılık, tutuklu sanık Galip Özmen için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz yargılanan Osman K. içinse 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

        SANIKLARIN CEZASI BELLİ OLDU

        Avukat Mehmet Erdal Çam ile emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı öldüren Galip Özmen ile ona yardım ettiği belirlenen Osman K., Bodrum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 8’inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Özmen, tutuksuz yargılanan Osman K. avukatları, Türkiye Barolar Birliği ile Muğla, İzmir, Denizli barolar birliği temsilcileri ile çok sayıda avukat katıldı. Mahkemede son sözlerini söyleyen Galip Özmen, "Vicdan azabı çekiyorum, pişmanım" dedi. Tutuksuz sanık Osman K. ise suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

        Avukatların savunmalarının ardından mahkeme başkanı duruşmaya karar için 10 dakika ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme Galip Özmen’i 2 kez müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, Osman K.’nin ise beraatine karar verdi.

        Duruşma sonrası avukatlar yaptıkları basın açıklamasında kararın gerekçesi sonrası istinafa başvuru yapacaklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek

        Benzer Haberler

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 3. etabın startı verildi
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 3. etabın startı verildi
        'Kurtaran 2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı
        'Kurtaran 2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı
        TUR 2025'in en zorlu parkuruna ev sahipliği yapan Muğla'nın güzellikleri dü...
        TUR 2025'in en zorlu parkuruna ev sahipliği yapan Muğla'nın güzellikleri dü...
        KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı
        KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı
        Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Köyceğiz Gölü'nün kıyısında polen yoğunluğu oluştu
        Köyceğiz Gölü'nün kıyısında polen yoğunluğu oluştu