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        Fethiyespor – Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-4

        2'NCİLig Beyaz Grup'ta sezonu orta sıralarda tamamlayan Fethiyespor, sezonun son maçında evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'a 4-0 yenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 17:01 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:01
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        Fethiyespor – Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-4
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        2’NCİLig Beyaz Grup’ta sezonu orta sıralarda tamamlayan Fethiyespor, sezonun son maçında evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor’a 4-0 yenildi. Konuk takım 45’inci dakikada Berk’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ankara ekibi 69’uncu dakikada Ramazan, 74’üncü dakikada Recep ve 76’ncı dakikada Yılmaz’ın golleriyle farka koştu. Bu sonuçla Fethiyespor sezonu 43 puanla 9’uncu, Sincan Belediyesi Ankaraspor da 39 puanla 12’nci basamakta bitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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