Marmaris'te teknede kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, teknede çıkan ve Arda Deniz Onat'ın (24) hayatını kaybettiği kavgayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şüpheli olarak, kavgada yaralanan Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, baba Kenan Onat'a ait tekneye botla geldikleri öğrenildi. Kavganın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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