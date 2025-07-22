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        Otomobil ağaca çarptı; sürücü yaralandı, oğlu ve kayınvalidesi öldü

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Nihal Gök Eğri (46) ağır yaralanırken, yanındaki oğlu Erdem Mustafa Eğri (5) ile kayınvalidesi Döndü Eğri (66) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:50 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:55
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        Otomobil ağaca çarptı; sürücü yaralandı, oğlu ve kayınvalidesi öldü
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Nihal Gök Eğri (46) ağır yaralanırken, yanındaki oğlu Erdem Mustafa Eğri (5) ile kayınvalidesi Döndü Eğri (66) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Nihal Gök Eğri’nin kontrolünü yitirdiği 48 ARM 144 plakalı otomobil, kaldırımı aşıp yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Otomobil sürücüsü Eğri ağır yaralanırken, yanındaki oğlu Erdem Mustafa Eğri ile kayınvalidesi Döndü Eğri hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Nihal Gök Eğri, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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