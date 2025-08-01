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        Bodrum'da kavga sonrası taksiciler yol kapattı; 1 yaralı, 4 gözaltı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir taksi şoförü ile özel turizm taşımacıları kavga etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:40 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:40
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        Bodrum'da kavga sonrası taksiciler yol kapattı; 1 yaralı, 4 gözaltı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir taksi şoförü ile özel turizm taşımacıları kavga etti. Olayın ardından çok sayıda taksici, araçlarıyla caddeyi trafiğe kapattı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin devreye girmesiyle yol ulaşıma açılırken, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

        Olay, Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir taksi şoförü yolcu aldı. Bunun üzerine taksi şoförü ile özel turizm taşımacıları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayın ardından bölgeye gelen diğer taksiciler, tepkilerini göstermek için araçlarıyla yolu trafiğe kapattı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, taksicileri yolu açmaları için ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuçsuz kalınca bölgeye Bodrum Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli geldi. Darendeli'nin taksicilerle görüşmesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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