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        Bodrum FK'da güç birliği yönetimi

        SÜPER Lig'den 1'inci Lig'e düştükten sonra başkan Fikret Öztürk'ün onursal başkanlığa gelip görevini Aşkın Demir'e devrettiği Bodrum FK, yeni yönetimini de belirledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:49 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:49
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        Bodrum FK'da güç birliği yönetimi
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        SÜPER Lig'den 1'inci Lig'e düştükten sonra başkan Fikret Öztürk'ün onursal başkanlığa gelip görevini Aşkın Demir'e devrettiği Bodrum FK, yeni yönetimini de belirledi. Yine Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk'ün desteğini alacak yeşil-beyazlı ekip, Bodrum'un tanınmış isimlerinin de yer aldığı 34 kişilik güçlü bir yönetim listesi oluşturdu. İlçenin güç birliği yaptığı yeni yönetimde Eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un yanı sıra Dağlarca Çağlar gibi iş insanları da yer aldı. Bodrum ekibi 34 kişilik dev yönetimiyle tek yürek mesajı verdi. Aşkın Demir başkanlığındaki yeni yönetimde görev dağılımı da yapıldı.

        Onursal Başkan Fikret Öztürk’ün desteğiyle yola devam eden Başkan Aşkın Demir’in yönetiminde başkan vekili olarak Selahattin Polat görev aldı. Polat, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve resmi kurumlarla ilişkilerden sorumlu olacak. Başkan yardımcısı Taner Ankara da yine TFF ve resmi ilişkiler alanında görev üstlenecek. Yerel yönetimler ve STK ilişkileri Mehmet Kocadon’a teslim edilirken, kamu kurumları ve yatırımlar konusunda Abdurrahman Tarık Şebik, Seha Ergene, Doğan Polat ve Abdullah Kırkıncıoğlu sorumluluk aldı. Sponsorluk, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde Onur Talay, Kanat Hasan Özsert, Abdullah Engin Başol, Orhan Dinç, Ömer Faruk Dengiz ve Akın Kılavuz yer alırken, mali ve idari işlerden İsmail Erdoğan, taraftar yönetiminden ise Caner Tuna sorumlu olacak.

        Hukuk işlerinde Murat Kaya görev alacak. Kurumsal iletişim ve insan kaynakları Yiğit Demir ile Nuran Taşhan’a emanet edildi. Sosyal sorumluluk projeleri Tayyar Gündoğan ve Hasan Polat’ın, sportif işler, transfer ve futbolcu ilişkileri ise Servet Çavuşoğlu’nun sorumluluğunda olacak. Altyapı yapılanmasında Batuhan Ankara, Can Öztüzün ve Dağlarca Çağlar yer alırken, stadyum ve tesislerden Süleyman Nafiz Tekgül sorumlu olacak. Yönetim kurulunda ayrıca Abdurrahman Tolga Çelik, Yunus Terzioğlu, Murat Kavak, Mustafa Akıncı, Saim Sanlı, Kamil Baki, Ahmet Çelik ve Mehmet Böyük de görev aldı. Yeşil-beyazlılar, yeni döneme kurumsal ve sportif anlamda güçlü bir başlangıç yapma hedefiyle girecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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