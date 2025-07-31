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        Datça'da bir aile bahçelerindeki ağaçların asit dökülerek kurutulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

        Datça ilçesinde, evlerinin bahçesindeki ağaçların kurutulduğunu iddia eden çift suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:59 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:59
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        Datça'da bir aile bahçelerindeki ağaçların asit dökülerek kurutulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
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        Datça ilçesinde, evlerinin bahçesindeki ağaçların kurutulduğunu iddia eden çift suç duyurusunda bulundu.

        Almanya'da yaşamlarını sürdüren ve yılın bir kaç ayı İskele Mahallesi'nde yaşayan Müslüme ve Erol Demirci çifti, evlerine döndüklerinde bakımını üstlendikleri ortak bahçedeki 28 selvi ağacının tahrip edilip kurutulduğunu fark etti.

        Güvenlik kamerası görüntülerini de izleyen çift, ağaçlarını asit dökerek kuruttuklarını iddia ettiği komşuları hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Demirci çifti ayrıca, evlerinin balkonuna bahçenin eski ve son halini gösteren fotoğrafları içeren "Komşu Marifeti - Bahçe Katliamı, 2024-2025" yazılı pankart asarak duruma tepki gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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