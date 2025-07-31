Datça'da bir aile bahçelerindeki ağaçların asit dökülerek kurutulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Demirci çifti ayrıca, evlerinin balkonuna bahçenin eski ve son halini gösteren fotoğrafları içeren "Komşu Marifeti - Bahçe Katliamı, 2024-2025" yazılı pankart asarak duruma tepki gösterdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini de izleyen çift, ağaçlarını asit dökerek kuruttuklarını iddia ettiği komşuları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Almanya'da yaşamlarını sürdüren ve yılın bir kaç ayı İskele Mahallesi'nde yaşayan Müslüme ve Erol Demirci çifti, evlerine döndüklerinde bakımını üstlendikleri ortak bahçedeki 28 selvi ağacının tahrip edilip kurutulduğunu fark etti.

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