Fethiyespor Bera Ceken'i renklerine bağladı

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, 20 yaşındaki forvet oyuncusu Bera Ceken'i kadrosuna dahil etti. Fethiyespor'dan yapılan resmi açıklamada, "Fethiyesporumuz, Alanyaspor'un futbolcusu Bera Ceken ile anlaşmaya varmıştır.

Almanya Bundesliga kulüplerinden SV Sandhausen altyapısından yetişen, ülkemizde ise Alanyaspor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası deneyimi yaşayan, Türkiye U19 Milli takımının oyuncusu Bera Ceken, Futbol Şube Sorumlularımız Uğur Keskin, Cengiz Halis ve Fahri Kıvanç Yılmaz'ın katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Bera Ceken'e kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.