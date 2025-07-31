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        Fethiye'de "İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "İlk Yardım Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:54 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:54
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        Fethiye'de "İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "İlk Yardım Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından odanın Likya Salonu'nda, ilk defa belge alacaklar ve belge yenileyecekler için düzenlenen eğitime 20 kişi katıldı.

        Cankurtaran Tıp Hizmetleri Hekimi Göksal Bulut tarafından verilen eğitim, teorik ve uygulamalı olarak yapıldı. Eğitimde tüm katılımcılar uygulamalı olarak ilk yardım müdahalelerini gerçekleştirdi.

        Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı kullanımı konusunda da bilgi verilen eğitim sonrası sınavda başarılı olan adaylar, 3 yıl geçerli "İlk Yardımcı Sertifikası" almaya hak kazanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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