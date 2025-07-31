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        Kayınvalidesinin cenazesinden dönerken kazada yaşamını yitirdi

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kayınvalidesinin cenaze töreninden dönerken, hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Osman Kirezli (54), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 00:21 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:25
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        Kayınvalidesinin cenazesinden dönerken kazada yaşamını yitirdi
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kayınvalidesinin cenaze töreninden dönerken, hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Osman Kirezli (54), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Osman Kirezli idaresindeki 48 ASD 362 plakalı motosiklet, iddiaya göre yolun sağında beklerken bir anda sola dönüş yapmak üzere hareket eden E.B. yönetimindeki 48 ABJ 827 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Osman Kirezli'ye müdahalede bulundu. Kirezli, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kirezli, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kirezli'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Osman Kirezli'nin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun sağında bekleme yapan hafif ticari araç, bir süre sonra sola dönüş yapmak için hareket ediyor, bu sırada arkadan gelen Osman Kirezli idaresindeki motosiklet ile hafif ticari araç çarpışıyor.

        KAYINVALİDESİNİN CENAZESİNDEN GELİYORMUŞ

        Bu arada Osman Kirezli'nin, vefat eden kayınvalidesinin Fethiye'nin Seydikemer ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi'ndeki cenaze törenine katıldıktan sonra dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Hafif ticari aracın sürücüsü E.B.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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