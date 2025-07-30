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        Muğla'da firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 21:48 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:17
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        Muğla'da firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Hakkında, "Kasten Öldürme" suçundan 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan İ.B, Koru Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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