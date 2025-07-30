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        Fethiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 21:11 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:25
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        Fethiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Osman K. idaresindeki 48 ASD 362 plakalı motosiklet ile E.B. yönetimindeki 48 ABJ 827 plakalı hafif ticari araç, Karaçulha Mahallesi Esenköy yolunda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Osman K, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir süre yolun sağında bekleyen hafif ticari aracın dönüş yaptığı sırada motosikletle çarpışma anı yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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