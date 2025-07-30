Fethiye'de arılar için kırsal alanlara içme suyu noktası kurulacak

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Yılmaz Kaya da Türkiye'de yerel yönetimler arasında projenin ilk olduğunu belirterek, Karaca'ya teşekkür etti.

Belediye Başkanı Alim Karaca, törende yaptığı konuşmada, sürdürülebilir tarım çalışmaları kapsamında sık sık üreticilerle bir araya geldiklerini söyledi.

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