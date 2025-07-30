Fethiye'de arılar için kırsal alanlara içme suyu noktası kurulacak
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kırsal alanlara "Arı İçme Suyu Noktası" oluşturulacak.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kırsal alanlara "Arı İçme Suyu Noktası" oluşturulacak.
Fethiye Belediyesince arıların yaz aylarında suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan projenin tanıtımı için belediyede tören düzenlendi.
Belediye Başkanı Alim Karaca, törende yaptığı konuşmada, sürdürülebilir tarım çalışmaları kapsamında sık sık üreticilerle bir araya geldiklerini söyledi.
Arıcıların talepleri üzerine içme suyu noktası oluşturma projesini hazırladıklarını belirten Karaca, projenin ilk etabında bölgeye 5 su tankı kurulacağını bildirdi.
Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Yılmaz Kaya da Türkiye'de yerel yönetimler arasında projenin ilk olduğunu belirterek, Karaca'ya teşekkür etti.
Törene, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, mahalle muhtarları, birim amirleri ve arıcılar katıldı.
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