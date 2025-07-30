Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Evde yapılan aramada 25 kök kenevir, bin 357 gram kubar esrar, 35 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında M.S'nin Karabağlar Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde üretimi yaptığı belirlendi.

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