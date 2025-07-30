Bodrum'da 72 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında motoryatta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Ekipler tarafından durdurulan hareketli motoryatta 33'ü çocuk 72 düzensiz göçmen yakandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.