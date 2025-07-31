Bodrum'da motoryatta 72 kaçak göçmen yakalandı
MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında durdurulan motoryatta 33'ü çocuk toplam 72 kaçak göçmen yakalandı.
MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında durdurulan motoryatta 33'ü çocuk toplam 72 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Temmuz saat 21.45'te Bodrum açıklarında motoryat içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, motoryatı durdurarak içerisindeki 33'ü çocuk toplam 72 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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