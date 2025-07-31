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        Bodrum'da motoryatta 72 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında durdurulan motoryatta 33'ü çocuk toplam 72 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:21 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:25
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        Bodrum'da motoryatta 72 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında durdurulan motoryatta 33'ü çocuk toplam 72 kaçak göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Temmuz saat 21.45'te Bodrum açıklarında motoryat içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, motoryatı durdurarak içerisindeki 33'ü çocuk toplam 72 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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