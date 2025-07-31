Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfüyle denize açılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:36 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfüyle denize açılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Akbük Koyu'nda paddle board (kürek sörfü) ile denize açılan Turgay Tarakçı'yı arama çalışmaları, dalgıçlar eşliğinde yedinci gününde de sürüyor.

        Tarakçı'yı bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 bot ve Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalar yürütüyor. Ekiplere bir sahil güvenlik helikopteri de havadan destek veriyor.

        Akbük Koyu'nda 25 Temmuz'da paddle board ile denize açılan Semih Turan ve Turgay Tarakçı denize düşmüş, kısa sürede boarddan uzaklaşan iki kişiden Turan yüzerek kıyıya ulaşmayı başarmış, Tarakçı ise kaybolmuştu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, Tarakçı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim

        Benzer Haberler

        Kürek sörfü yaparken suya düştü; 7 gündür aranıyor
        Kürek sörfü yaparken suya düştü; 7 gündür aranıyor
        Cinayet şüphelisi 2 kardeş, Bodrum'da yakalandı
        Cinayet şüphelisi 2 kardeş, Bodrum'da yakalandı
        Fethiye'de "İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi
        Fethiye'de "İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi
        Fethiyeli çiftin kayığında pişen gözlemeler lüks yatlardaki tatilcilerden t...
        Fethiyeli çiftin kayığında pişen gözlemeler lüks yatlardaki tatilcilerden t...
        Fethiyespor Bera Ceken'i renklerine bağladı
        Fethiyespor Bera Ceken'i renklerine bağladı
        Bodrum'da motoryatta 72 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum'da motoryatta 72 kaçak göçmen yakalandı