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        Cinayet şüphelisi 2 kardeş, Bodrum'da yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde haklarında 'Kasten öldürme' suçundan arama kararı bulunan Erdoğan G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:19 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:25
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        Cinayet şüphelisi 2 kardeş, Bodrum'da yakalandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde haklarında 'Kasten öldürme' suçundan arama kararı bulunan Erdoğan G. ile kardeşi Muhammed G., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Kars'ta 2 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen olaya ilişkin haklarında 'Kasten öldürme' suçundan arama kararı bulunan Erdoğan G. ve kardeşi Muhammed G.'nin Konacık Mahallesi'nde saklandıklarını tespit etti. Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde iki şüphelinin bulunduğu eve operasyon düzenledi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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