Fethiyespor'un gençlerinden kötü prova

YENİ sezon hazırlıklarını Kocaeli Kartepe kampında sürdüren 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor, Katar ekibi Mesaimeer Spor Kulübü ile özel maçta karşı karşıya geldi. Fethiye, kadrodaki genç oyuncuların süre aldığı müsabakayı ilk yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup tamamladı. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'in skora rağmen altyapıdan A takıma alınan gençlerin mücadelesinden memnun olduğu öğrenildi.

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