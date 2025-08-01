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        Kürek sörfü yaparken denize düşen Turgay'ın 8'inci günde sonra cansız bedeni bulundu

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfü yaptıkları sırada denize düşüp kaybolan Turgay Tarakçı'nın (32) 8'inci günde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:36 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:40
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        Kürek sörfü yaparken denize düşen Turgay'ın 8'inci günde sonra cansız bedeni bulundu
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfü yaptıkları sırada denize düşüp kaybolan Turgay Tarakçı'nın (32) 8'inci günde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cesedine ulaşıldı.

        Olay, 25 Temmuz akşamı, Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda meydana geldi. Semih Turan ve Turgay Tarakçı, kürek sörfü yaptığı sırada suya düştü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler Turan'ı kurtarıp kıyıya çıkardı. Tarakçı için ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı.

        Kaza öncesi Semih Turan ve Turgay Tarakçı'nın kürek sörfü yaptığı anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. Öte yandan, Tarakçı ve arkadaşı Turan'ın kürek sörfü ile denize açılma anları bir işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ile bölgede Turgay Tarakçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaların 8'inci gününde Tarakçı'nın cesedine ulaşıldı. Tarakçı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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