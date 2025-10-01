Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiyespor'da Dinçel dalya yaptı

        2'nciLig Kırmızı Grup temsilcilerinden Fethiyespor'da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, 2-0 kazanılan Yeni Mersin İdmanyurdu mücadelesinde takımın başında 100'üncü maçına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:05
        Fethiyespor'da Dinçel dalya yaptı
        2'nciLig Kırmızı Grup temsilcilerinden Fethiyespor'da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, 2-0 kazanılan Yeni Mersin İdmanyurdu mücadelesinde takımın başında 100'üncü maçına çıktı. Muğla ekibinde teknik ekipten Cahit Paşa, Fatih Şen, Batuhan Tuzcu ve Reha Özmen, Selahaddin Dinçel'e 100 maç anısına pastalı kutlamayla sürpriz yaptı. Selahaddin Dinçel daha önce şampiyonluk da yaşattığı Fethiyespor'a Ocak 2024'te geri dönmüştü.

