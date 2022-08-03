Muğla'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Amilaz nedir ve değeri neden yükselir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Tepe Mahallesi'nde Selim Keleş (50) ile B.V. (55) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.V, Keleş'i bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldıran yaralı, kurtarılamadı.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlı, gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.