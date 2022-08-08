Muğla Büyükşehir Belediyesinden üreticiye hayvan yemi desteği

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MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi arazisine ekilen yoncanın üreticiye hayvan yemi desteği olarak dağıtılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kooperatif ortağı hayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan destekleme yapan belediyenin, Yatağan ilçesi Madenler Mahallesi’nde mülkiyeti kendisine ait 40 dekarlık tarım arazisinde yonca ekimini yaparak hasadına devam ettiği belirtildi.

Belediyenin il genelinde sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamak için yaptığı çalışmalarla hem üretimin arttığı hem de çiftçilere önemli destek sağlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiriciliği yapan özellikle de süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilerin kaba yem ihtiyacına destek olmak için çalışmalarına devam ediyor. Mülkiyeti kendisine ait tarım arazilerinde tek yıllık tritikale ve çok yıllık yonca yem bitkilerinin ekimleri yapan Büyükşehir Belediyesi, bölgede bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Kooperatif ortağı hayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan destekleme yapan Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında hem hayvan yetiştiriciliğinin maliyetini düşürüyor hem de üreticiye destek sağlıyor."

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