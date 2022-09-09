Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde frenk kaktüsünün tanıtılması amacıyla düzenlenen "Opus Müzik Festivali" başladı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki festivalde ilk olarak Piyanist İlyun Bürkev sahne aldı. Bürkev, Franz Liszt'in "Venezia" ve Napoli'den "Tarantella" isimli besteleri çaldı.

Bürkev'in ardından sahne alan piyanist Ayşe Cemre Ağırgöl de Franz Liszt'in "Macar Rapsodisi No:2" adlı eserini çaldı.

Kemanıyla sahneye çıkan Naz İrem Türkmen ise piyanist Marija Vrskova eşliğinde Franz Waxman'dan "Carmen Fantazi" eserini seslendirdi.

Konserin sonunda festivalin sanat yönetmeni ünlü opera sanatçısı Burak Bilgili ve genel koordinatör Ozan Göktan, festivale katılan seyircilere teşekkür etti.

Bilgili, festivalin simgesinin frenk kaktüsü bitkisi olduğunu, bu bitkinin orman yangınlarında ateşin yayılmasını geciktirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin de destek verdiği festival, Türkiye'ye ilk defa gelen 100 dalda Grammy Ödülü sahibi ve 120 yıllık geçmişe sahip dünyaca ünlü Alman Devlet Opera Oda Orkestrası'nın (Berlin Deutsche Oper Kammer Orchestra) yarın akşam 20.00'de Şef Gürer Aykal yönetiminde Bodrum Kalesi'nde vereceği konseriyle sona erecek.

Gecede, opera sanatçısı Burak Bilgili ve soprano Burcu Hancı da sahneye çıkacak.









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