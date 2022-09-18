Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

AA

Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Beşkaza Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisikletlerine "Bisiklet en iyi psikologdur", "Bisiklet medeniyettir", "Çocuklar için bas pedala" ve "Dünyayı değiştirmeye geldik" yazılı dövizler astı.

Bazı kadınlar, bisikletlerinin selelerine bindirdiği kedi ve köpeklerle etkinliğe katıldı. Renkli kıyafetler giyen kadınlar, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehirde tur attı.

Organizasyon sorumlusu Selcen Gönülateş, yaptığı konuşmada, 10 yılı dolan etkinliğin 32 ülke ve 200 şehirde eş zamanlı gerçekleştiğini söyledi.

Etkinliğin, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlendiğini ifade eden Gönülateş, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek için pedal çevirdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrumspor-Manisa FK maçının ardından
YEREL HABERLER Bodrumspor-Manisa FK maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Bodrumspor - Manisa FK: 1-1
YEREL HABERLER Bodrumspor - Manisa FK: 1-1
Bodrumspor - Manisa FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Manisa FK (FOTOĞRAFLAR)
Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 turist JAK ekiplerince bulundu
YEREL HABERLER Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 turist JAK ekiplerince ...
Muğla'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Muğla'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü
Muğla'da tarlada yaralı bulunan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Muğla'da tarlada yaralı bulunan çocuk hayatını ...
Telefonla aradığı kadını FETÖ yalanıyla 1.2 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Telefonla aradığı kadını FETÖ yalanıyla ...
Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı
Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da restorasyonu yapılan tarihi köprüyü inceledi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da restorasyonu yapılan ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin ihracat hacmi 225 milyar dolara ulaştı (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin ihracat hacmi 225 ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bodrum'da denizcilerle buluştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bodrum'da ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin ihracat hacmi 225 milyar dolara ulaştı (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin ihracat hacmi 225 ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Muğla İl Başkanlığında konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti ...
Muğla'da kablo hırsızlığı zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da kablo hırsızlığı zanlısı tutuklandı
Muğla'da otelin koruluğunda bulunan yavru karakulak "Defne" doğaya salındı
YEREL HABERLER Muğla'da otelin koruluğunda bulunan yavru karakulak ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin ihracat hacmi 225 milyar dolara ulaştı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin ihracat hacmi 225 ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Muğla'da yol incelemesinde konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Muğla'da ...
Bodrumspor Manisa FK'yı misafir edecek
YEREL HABERLER Bodrumspor Manisa FK'yı misafir edecek
Karakulak 'Defne', doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Karakulak 'Defne', doğaya bırakıldı
Marmaris´te 4 bin 392 hektar küle dönmüştü; sanık kardeşine ormanı yakacağını söylemiş
YEREL HABERLER Marmaris´te 4 bin 392 hektar küle dönmüştü; sanık ...
Fethiyespor deplasmanda gülmek istiyor
YEREL HABERLER Fethiyespor deplasmanda gülmek istiyor
MSKÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar görevine başladı
YEREL HABERLER MSKÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.