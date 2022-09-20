Muğla'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince aranan zanlıların yakalanması yönelik çalışma sürüyor.

Ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş'yi Dalaman Karaağaç Mahallesi'ndeki uygulama noktasında gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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