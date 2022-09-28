Muğla'da kitap fuarı açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Menteşe Belediyesi 7. Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında kitap fuarı açıldı.

Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda açılan fuara 300 yayın evi, 30 bin kitapla katılıyor.

15 Ekim'e kadar ziyaretçilerine kapısı açık tutacak kitap fuarı birçok yazara da ev sahipliği yapacak.

Türk edebiyatının ve polisiye romanlarının usta kalemi Ahmet Ümit, şenliğin ilk günü 30 Eylül'de kitap fuarında düzenlenen imza gününde okurları ile buluşacak.

Açılışı yapılan fuara vatandaşlar ve öğrenciler de ilgi gösterdi.



Ziyaretçileri kitapları yakından inceledi..

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.