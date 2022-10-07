Muğla'da denize giren 78 yaşındaki kişi boğuldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren 78 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İskele Mahallesi Burgaz mevkisinde denize giren Nevin Koçyiğit'in denizde yüzdüğü esnada fenalaşarak bilincini kaybettiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgedekilerin yardımıyla denizden çıkarılan Koçyiğit, sağlık ekibince Datça Devlet Hastanesine kaldırdı.

Koçyiğit, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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